İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı - Haberler
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İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Tespitler doğrultusunda Esenler, Bağcılar, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Eyüpsultan'da 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir kalaşnikof tüfek, 52 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 60 şarjör, 252 mermi, silah yapımında kullanılan çok sayıda namlu ve tabanca gövdesi ile 20 bin 695 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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