Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
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Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
11.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:08

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hafta boyunca Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden dikkat çeken bir yapılan açıklamaya geldi. Bölgede yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hafta boyunca yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 6-10 DERECE ÜSTÜNE ÇIKACAK

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü kuzeyli rüzgarlarla beraber bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK

İstanbul'da ise bir hafta boyunca yağış görüleceği tahmin edilmezken havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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