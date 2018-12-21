İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var
İstanbul'da sahte para operasyonu Çok sayıda gözaltı var (2)ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİSahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak...
İstanbul'da sahte para operasyonu Çok sayıda gözaltı var (2)
ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA