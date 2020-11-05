İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
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İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu

05.11.2020 06:24 | Son Güncelleme: 05.11.2020 07:33
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Üsküdar'da çekilen görüntülerde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak görüldü. Erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananların kimi ceketiyle başını örtmeye çalışırken kimi de çantasını başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Otobüsten inen vatandaşlar Marmaray'a koşarak gitti.


- İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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