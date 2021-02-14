İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor
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İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor

14.02.2021 07:56 | Son Güncelleme: 14.02.2021 08:09
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor

METEROLOJİNİN hafta sonu kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerinde de etkili oluyor.

METEROLOJİNİN hafta sonu kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerinde de etkili oluyor.

İstanbul'da Meteorolojinin hafta sonu kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Şirinevler'de pazar sabahı işe giden vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alıp şemsiye kullanırken bazı vatandaşların karlı ve soğuk havada zorlandıkları görüldü. Kar yağışının gün içerisinde etkisini devam ettireceği öğrenildi. Belediyeye ait kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekletildi.

- İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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