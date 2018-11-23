İstanbul'da Sabah Namazı Buluşmaları

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, gençlerle sabah namazında bir araya geldi.



İstanbul Müftülüğü'nce düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" etkinliği Merter Veysel Karani Camisi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve sabah namazının kılınmasının ardından Prof. Dr. Ramazan Muslu, gençler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Muslu, sabah namazı buluşmalarının Türkiye'nin hemen her ilinde yapıldığını söyledi.

Gençlerin camiye alışması, bir araya gelmesi ve camilerin hayatlarının merkezinde olmasını sağlamak açısından bu tür birlikteliklerin önemli olduğunu vurgulayan Muslu, şöyle konuştu:

"Gençlik gerçekten insan hayatında en önemli dönemdir. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle dünyaya geliyoruz zayıf ve güçsüz bir şekilde. Güçleniyoruz gençlik çağı yaşıyoruz, tekrar yaşlanarak güçsüzlük dönemine doğru ilerliyoruz ve nihayet bu dünyadan Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği nefes sayısını tamamladıktan sonra göçüp gidiyoruz.

Genç kardeşlerimiz, hayat yolculuğunun başında. Dolaysıyla hem dünyalarını kazanmaları hem ahiretlerini kazanmaları bakımından dikkat etmeleri gereken birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Öncelikle dinde samimi olmalıyız. Yine tutarlı olmalıyız. Sözümüzle yapıp ettiklerimiz, içimizle dışımız her şeyimiz tutarlı olmalı. Orta yolu izlemeye çalışmalıyız, aşırılıklardan kaçmalıyız. Okul, iş hayatımızda mutlaka disiplinli olmalıyız, vakti çok iyi değerlendirmeliyiz."

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özellikle gençlerin camiyle ve cemaatle buluşması açısından önemli adımlar attığını ifade etti.