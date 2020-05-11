İstanbul'da restoran yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da restoran yangını

İstanbul'da restoran yangını
11.05.2020 03:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 03:42

İstanbul'da bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan iki katlı bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın esnasında bina içerisinde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası restoran içerisinde maddi hasar oluştu.

İstanbul'da restoran yangını

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi Haber
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemi başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan 'domalan' mantarı arıyor
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Türkan Şoray Nur Yerlitaş Hatice Çarpar Engin Akyürek
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Ankara Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: İstanbul'da restoran yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 03:53:50. #1.15#
title