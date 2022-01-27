İstanbul'da otomobil iş makinesine çarptı, 2 kişi yaralandı - Haberler
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İstanbul'da otomobil iş makinesine çarptı, 2 kişi yaralandı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
İstanbul'da otomobil iş makinesine çarptı, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Rauf Orbay Caddesi üzerinde Süleyman Kızıltoprak yönetimindeki 34 CBT 493 plakalı otomobil kontrolden çıkarak boş arazideki iş makinesine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kızıltoprak itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçtaki diğer yaralı ise tedavi olmak istemeyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulansa hastaneye sevk edildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Süleyman Kızıltoprak, Otomobil, İstanbul, Tuzla, Güncel, Haber

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