İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor
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İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor

İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği'nin yangınların önlenmesi amacıyla girişleri yasakladığı ormanlık alanlardaki denetimler devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nin yangınların önlenmesi amacıyla girişleri yasakladığı ormanlık alanlardaki denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydos Ormanı'nda karadan ve havadan drone ile koordineli şekilde denetim yapıldı.

Drone görüntülerinde ormanda tespit edilen bir aracın bulunduğu yere giren ekipler, kişilerden birinin ehliyeti olmadığı ve alkollü çıktığını belirdi.

Bu kişiye ceza uygulayan ekipler, şahısları ormanlık alandan çıkarttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
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