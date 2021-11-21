İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Haberler
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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen Güniz A. ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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