İstanbul'da okullar tatil mi 2022? 20 Ocak perşembe (Yarın) İstanbul'da ders işlenecek mi, kar tatili var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da perşembe günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama İstanbul Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 2022?

Şiddetli kar yağışıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verilirken, Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Bugün İstanbul'da okulların kar tatili olacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi durumunda bilindiği üzere Valilik kararı ile 1 gün eğitime ara verilme durumu oluşabiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

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