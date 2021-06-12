İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da, müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da, müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Maltepe Bostancı sahilinde yürütülen çalışmalar bugün de sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor. Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların müsilaj temizleme çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kıyı kesimlerinde azalan müsilajın akıntı ve rüzgarın etkisiyle tekrar çoğalmaya başladığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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