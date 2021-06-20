İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor
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İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor

İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

İstanbul'da müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışması devam ediyor.

İstanbul'da müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışması devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar bugün de sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların müsilaj temizleme çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Açık denizde bulunan müsilaj tabakaları öğle saatlerinde güneyden esen rüzgarlarla ve değişen akıntılarla kıyı şeridinde toplanmaya başladı.

Müsilaj özellikle Kadıköy Caddebostan ve Bostancı sahillerinde kıyıda görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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