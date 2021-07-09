İstanbul'da motosiklet denetimi gerçekleştirildi
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İstanbul'da motosiklet denetimi gerçekleştirildi

İstanbul'da motosiklet denetimi gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kurulan uygulama noktalarında, motosiklet sürücülerini durdurarak denetledi.

Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki uygulamada motosiklet sürücüleri ve bazı şirketlere ait kuryeler durduruldu. Kurallara uymayan ve eksik evrakı olan sürücülere ceza uygulandı.

Fatih'te Millet Caddesi'ndeki denetim noktasında da sürücülere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada bir sürücüye kara yoluna düşürecek şekilde yükleme yapmaktan 300 lira, iki kişiye de ehliyeti yanında bulundurmamaktan 314 lira ceza para cezası kesildi.

Kadıköy'de ise Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol Boğa Meydanı'nda denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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