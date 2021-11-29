İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi 114. sokaktaki iki katlı binanın çatısında yer alan tuğladan korkuluk, kuvvetli fırtına nedeniyle sokakta park halinde bulunan bir minibüsün üzerine düştü.

Yaşanan olay nedeniyle minibüsün tavanı, ön ve arka camları ile sol dikiz aynası, büyük hasar gördü. Bu sırada tuğlaların düştüğünü gören vatandaşlar, panik halde olay yerinden uzaklaşarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şahinler Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, kuvvetli lodosun etkisiyle koparak başka bir binanın çatısına uçtu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle çevreye savrulan çatının parçalarını kaldırdı.

Kartal Cevizli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nı, deniz seviyesinin yükselmesi ve kuvvetli fırtına nedeniyle su bastı. Yaşanan olay sonucu, Maltepe-Kartal, Kartal-Maltepe istikameti çift yönlü olarak araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, bu güzergahta bulunan ve içi su dolan bazı araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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