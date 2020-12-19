Küçük çocuğa dehşeti yaşattı! 15 TL teklif edip küçük çocuğu yemeğe götürme bahanesiyle kaçırmaya çalışmış
İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğu yemek yemeye götürmeyi teklif ederek kaçırmaya çalışan şahıs, gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken küçük çocuğa 15 TL verdiği öğrenildi.
İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğun kaçırılması iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Yasin K. (19) olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
RESTORANA GÖTÜRMEYİ TEKLİF ETMİŞ
Ekiplerce adli makamlara sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Yasin K.'nın (19), yaşı küçük olan U.V.'ye (11) 15 lira vermeyi ve restorana götürerek yemek yemeyi teklif ettiği, çocuğun ise korkarak yanından uzaklaştığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı