Küçük çocuğa dehşeti yaşattı! 15 TL teklif edip küçük çocuğu yemeğe götürme bahanesiyle kaçırmaya çalışmış

İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğun kaçırılması iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Yasin K. (19) olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

RESTORANA GÖTÜRMEYİ TEKLİF ETMİŞ

Ekiplerce adli makamlara sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Yasin K.'nın (19), yaşı küçük olan U.V.'ye (11) 15 lira vermeyi ve restorana götürerek yemek yemeyi teklif ettiği, çocuğun ise korkarak yanından uzaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı