İstanbul'da kontrollü normale dönüşün ilk günü restoran ve kafeler yeniden açıldı
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İstanbul'da kontrollü normale dönüşün ilk günü restoran ve kafeler yeniden açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeler yeniden açıldı.

İstanbul'da kontrollü normale dönüşün ilk günü restoran ve kafeler yeniden açıldı
01.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:41

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeler yeniden açıldı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde 21 Mart'tan itibaren oturma alanları kapatılan ve sadece paket servise izin verildiği için bir kısmı kepenk kapatan restoran ve kafeler, normalleşme süreciyle müşteri kabul etmeye başladı.

Kadıköy Bağdat Caddesi, Üsküdar Salacak ve Ataşehir İçerenköy'deki restoran ve kafeler normalleşme hazırlıkları çerçevesinde dezenfekte edildi. Oturma düzenleri de değiştirilen iş yerleri yeniden canlanacakları günleri bekliyor.

Ataşehir İçerenköy'de kıraathanesine bulunan Zekeriye İleri, "Günler sonra kahveler açıldı, çok memnun oldum. Kurallara uygun olarak açtık, sosyal mesafe kuralı uyuyoruz. Girişte ve çay ocağının olduğu yerde kolonyamız da hazır. Yalnız oyun olmayınca şimdilik müşterimiz az." diye konuştu.

Bu arada bazı vatandaşların Üsküdar Sahili'nde balık tuttuğu gözlendi.

Salacak Sahili ile Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evlerinde kaldıklarını dile getirerek, normalleşmenin ilk günü itibarıyla yürüyüş ve spor yapmaya başladıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyarak bundan sonra da spora devam edeceklerini ifade etti.

Esnaf heyecanlı

Avrupa Yakası'nda da kontrollü normale dönüşün ilk gününde esnafın heyecanlı olduğu gözlendi.

Şirinevler, Yenibosna ve Eyüp'te birçok esnaf da dükkanlarını açtı.

Bahçelievler'de lokanta işleten Muhammet Yıldırım, dükkanının 2 aydan daha fazla kapalı olduğunu ve bugün uyanır uyanmaz lokantasının açmak için evden çıktığını söyledi.

Dün genel temizlik ve dezenfeksiyon için geldiğini ve bugüne hazırlandığını anlatan Yıldırım, "Zor günlerin ardından çok şükür dükkanımızı açma fırsatımız oldu. Biz gerçekten esnaf olarak haftalardır bugünü bekliyoruz. Koronavirüsle ilgili hassasiyetlerimiz devam edecek. Maske ve eldiven kullanımına önem veriyoruz. Müşterilerimiz için dezenfeksiyon cihazı da kurduk." diye konuştu.

İşletmeler hizmet vermeye başlamasına rağmen içerilerde az sayıda müşteri ile çalışanların, maske takarak sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

Bu arada, Taksim ve çevresinde yağış nedeniyle sakinlik hakim olurken, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve sahil şeridinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Yağışın da etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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