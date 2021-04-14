Kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu oluştu

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hem trafikte hem de market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı.

Bir insan niçin bağımlı olur? Uzmandan yanıt geldi
Bir insan niçin bağımlı olur? Uzmandan yanıt geldi
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hem trafikte hem de market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

Avrupa ve Anadolu yakalarında ramazan öncesine göre azalmış olsa da ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaynaklanan trafik yoğunluğu, TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam etti.

Kent genelinde çeşitli sebeplerle evlerinin dışında olan vatandaşlar saat 19.00'da başlayarak saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapıp evlerine dönme telaşını yaşadı. Vatandaşlar market ve fırınlarda yoğunluk oluştururken, metrobüs ve otobüs duraklarında da hareketlilik gözlendi.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anonslar yaparak uyardı.

Kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu oluştu
Kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu oluştu
Kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu oluştu
Kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu oluştu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 18:28:07. #1.16#

title