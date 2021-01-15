İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor
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İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor

15.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:29

İstanbul'da bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak yağış sonrası bu sabah kar yağışı etkili oldu. Kent beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı birkaç santimi buldu. Günün ilk ışıklarıyla kar yerini güneşe bıraksa da uzmanlar hafta sonunda çok yoğun yağış beklendiğini açıkladı.

Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışı daha çok İstanbul'un kuzeyinde ve yüksek semtlerde etkili oluyor. Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun gelecek

İLK UYARI VALİLİKTEN

İstanbul Valiliği de bugün için uyarı açıklaması yaptı. Dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.

İstanbul'da kar yağışı yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun gelecek

İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı öncesi sulu kar var. Pazar ve pazartesi ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar etkili olacak.

İstanbul'da kar yağışı yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun gelecek

''MUHTEŞEM KAR GELİYOR''

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Cumartesi gecesi ve pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Poyrazın da etkisiyle tipi şeklinde yağacak. Pazartesi rüzgar biraz hızını azaltacak ama pazartesi de en azından öğle saatlerine kadar yağış etkili olacak. dedi.

Çalışkan, ''4 yıldır böyle yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu seferki kar yoğun yağacak. 20-30 cm'nin üzerinde kar yağışı alabileceğiz. Muhteşem kar geliyor'' açıklaması yaptı.

İstanbul'da kar yağışı yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun gelecek

"BU GECE BAŞLAR VE 3 GÜN DEVAM EDER"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

''Gece İstanbul'a hafif de olsa kar yağdı. Bugün İstanbul'da kar yok. Bu gece kar yağışı başlar ve 3 gün devam eder. Yağış cumartesi akşam, pazar ve pazartesi kuvvetlenecek.''

İstanbul'da kar yağışı yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun gelecek
İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor
Haber Yorumları (5)
NALLIHANLI: hadi inşallah. . . .
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AHMET: sadece istanbul var heralde bu memlekette sürekli istanbul kar diyip duruyosunuz
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NE ŞEHİR BE.: Kar bile İstanbulda durmak istemiyor.
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