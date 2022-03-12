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İstanbul'da bastıran kar yağışı hayatı felç etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cevizlibağ'da bir anda bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İSTANBUL (İHA) - Cevizlibağ'da bir anda bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Araçlarını yol kenarında bırakan vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi.

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar fırtınası etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Cevizlibağ'da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul'da bastıran kar yağışı hayatı felç etti

İstanbul'da bastıran kar yağışı hayatı felç etti

İstanbul'da bastıran kar yağışı hayatı felç etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cevizlibağ, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haberler

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