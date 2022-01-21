İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü Sultangazi'de ve Esenler beyaza büründü İstanbul'da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü

Sultangazi'de ve Esenler beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sultangazi'de ve Esenler'de lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza büründü.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetlendi. Sultangazi'de ve Esenler'de ise lapa lapa yağan karın etkisiyle etrafın beyaza büründüğü görüldü.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, İstanbul, Esenler, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title