İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü Sultangazi'de ve Esenler beyaza büründü İstanbul'da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, megakent beyaza büründü

Sultangazi'de ve Esenler beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sultangazi'de ve Esenler'de lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza büründü.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetlendi. Sultangazi'de ve Esenler'de ise lapa lapa yağan karın etkisiyle etrafın beyaza büründüğü görüldü.