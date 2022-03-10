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Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Eyüp

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor.

Yağışın görüldüğü yerlerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Avrupa Yakası'nda da Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla görülüyor.

Öte yandan İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 olarak ölçüldü.

Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Eyüp

Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Eyüp

Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Eyüp

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Anadolu Yakası, Sancaktepe, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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