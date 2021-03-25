İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'lere çıktı
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İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'lere çıktı

25.03.2021 08:41 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:48

İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'lere çıktı İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'lere çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Anadolu yakasında kar nedeniyle, trafikte aksama ve yoğunluk yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu İBB trafik uygulamasına göre yüzde 65'leri gösterdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.

İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'lere çıktı
İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'lere çıktı
İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'lere çıktı
İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'lere çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

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