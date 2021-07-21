İstanbul'da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı

İstanbul'da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı İstanbul'da kaçak kurban kesimi çeşmelerden kan akıttı, tarihi köyde yaşayanlar isyan etti Arnavutköy'de ormanlık alanda kaçak şekilde kurban kesen vatandaşlardan dolayı tarihi Boğazköy'de bulunan çeşmeden kan akmaya başladı.

İstanbul'da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı

İstanbul'da kaçak kurban kesimi çeşmelerden kan akıttı, tarihi köyde yaşayanlar isyan etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de ormanlık alanda kaçak şekilde kurban kesen vatandaşlardan dolayı tarihi Boğazköy'de bulunan çeşmeden kan akmaya başladı. İçme suyu ihtiyacını o çeşmeden gideren vatandaşlar kaçak kurban kesimine isyan etti.

İstanbul'un en eski köylerinden olan ve birçok Yeşilçam filmine sahne olan tarihi Boğazköy'de bugün İstanbul'un farklı noktalarından gelen bir çok vatandaş kaçak kurban kesimi gerçekleştirdi. Ormanlık alanlarda yapılan kaçak kesimler dolayısıyla tarihi Boğazköy köyünde bulunan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan çeşmeden kan akmaya başladı. Mahalle sakinleri içme sularının bu hale gelmesine isyan ederek, saatlerdir su içemediklerini belirtti.

"Bizim çeşmemizden şu anda kan akıyor"

Köyde yaşayan ve köyün yerlilerinden olan Feride Özdilek, "Biz bu köyde yaşıyoruz ve içme suyu ihtiyacımızı yıllardır bu çeşmeden karşılıyoruz. Her kurban bayramında aynı sorunlar karşılaşıyoruz. İstanbul içerisinden gelip burada ormanlık alanda kurbanlarını kesiyorlar ama bizi düşünmüyorlar. Şuanda bizim çeşmemizden kan akıyor biz saatlerdir su içemiyoruz bir ok eski Yeşilçam filmine konu olan bu köye sahip çıkılmasını istiyoruz" İfadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak