İSTANBUL'DA KAÇAK CİNSEL GÜÇ ARTIRICI ÜRÜN SATAN ŞEBEKEYE OPERASYON

KÜÇÜKÇEKMECE merkezli 4 ilçede yapılan kaçakçılık operasyonunda, zayıflama çayı ile cinsel güç arttırıcı ürünlerin de bulunduğu 235 bin ilaç ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE merkezli 4 ilçede yapılan kaçakçılık operasyonunda, zayıflama çayı ile cinsel güç arttırıcı ürünlerin de bulunduğu 235 bin ilaç ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Küçükçekmece merkezli Büyükçekmece, Esenler, Bağcılar ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda birbiriyle bağlantılı çok sayıda taşeron şirket kurup ilaç sanayisinde kullanılan ham madde ithalatı yapan şebekenin zayıflama çayı ile cinsel güç arttırıcı ürünler ürettiği tespit edildi. Operasyonda Küçükçekmece'de dört işyeri, Bağcılar'da iki ev, Esenler'de bir işyeri ve Büyükçekmece'de bir daire olmak üzere 4 ilçede toplam 8 adrese giren ekipler, 216 bin 900 adet zayıflama, 18 bin 125 adet cinsel gücü artırıcı olmak üzere 235 bin 25 adet hap, 6 kilogram obezite tedavisinde ve kilo dengesini korumada kullanılan kimyasal madde, 84 kavanoz ve 49 kutu zayıflama çayı ile ilaç imalatında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira civarında olduğu kaydedildi. Operasyonda konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı