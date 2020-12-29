Son dakika haberleri... Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
29.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:38
Son dakika haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetim yaptı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanında bulunan bölgelerde alkol satışı yapılan iş yerlerinde ruhsat ve bandrol kontrolü yaptı.
İş yeri sahiplerine sahte içki hakkında bilgilendirme yaparak uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş