İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu

18.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:11
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu

İSTANBUL'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe ve Cevizlibağ D 100 Karayolu'nda araçlar adım adım ilerledi.

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarıyla yola çıktı. Akşam iş çıkış saatlerinde Maltepe ve Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.25 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.


- İstanbul
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Osman Kavala Özlem Zengin Muharrem İnce
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Ali Koç Ersun Yanal Metin Oktay Osman Özköylü Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 19:11:34. #1.14#
title