İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu
18.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:11
İSTANBUL'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İSTANBUL'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe ve Cevizlibağ D 100 Karayolu'nda araçlar adım adım ilerledi.
- İstanbul
İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarıyla yola çıktı. Akşam iş çıkış saatlerinde Maltepe ve Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.25 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı