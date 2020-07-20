İstanbul'da hayvan hırsızlığı da yaşandı! Hayvan hırsızları organize hareket etti
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İstanbul'da hayvan hırsızlığı da yaşandı! Hayvan hırsızları organize hareket etti

İstanbul Maltepe'de "Bu da çalınır mı?" dedirten hırsızlık vakası kameralara yansıdı. Köpeklerin sahibi köpeklerine kavuşmayı bekliyor. Hayvan hırsızlarının ceza alması ve köpeklerin bulunması için savcılığa şikayette bulunan Serenli, mutlu haberi bekliyor.

İstanbul'da hayvan hırsızlığı da yaşandı! Hayvan hırsızları organize hareket etti
20.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:03

Maltepe'de bir şahıs, evin bahçesinde bulunan iki köpeği güpegündüz çaldı. Köpeğin sahibi, bahçe kapısını açıp köpekleri götüren şahsın bulunması için yardım istedi. Şahsın köpekleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de 7 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, bir şahıs evin bahçesinde bulunan köpekleri fark etti. Şahıs, evin önünde bir süre telefonla konuşarak vakit geçirdi. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak iki köpeği dışarı çıkardı. Şahıs köpeklerle beraber olay yerinden uzaklaştı.

HAYVAN HIRSIZLARINI SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Çalınan Mişa ve Pırpır isimli köpeklerin sahibi Gülhan Serenli, "Bir kişi kapıda bekliyor, telefonla konuşuyor. O arada ben de evdeyim ama içeri girmiştim. Kapıyı açıyor köpeklerle beraber yürüyor sonra koştururcasına köpekleri götürüyor. Köpeklerin uzağa gitmeleri mümkün değil. Savcılığa gittim. Fotoğraflarını videolarını verdim. Köpeklerimin ve şahsın bulunmasını istiyorum" dedi.

Hayvansever Semih İğdigül de "Hem canımız hem malımız gitti" diyerek çalınan köpeklerin bulunmasını istedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İki köpeğin evin bahçesinden çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs evin önünde telefonla konuşarak vakit geçiriyor. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak köpekleri götürüyor.

İstanbul'da hayvan hırsızlığı da yaşandı! Hayvan hırsızları organize hareket etti

Kaynak: İHA

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