İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun "akciğer cihazının" çalındığı an...
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İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun "akciğer cihazının" çalındığı an...

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan diş doktorunun odasından 2.5 yaşındaki çocuğunun kullandığı "yapay akciğer cihazını" çalan vicdansız hırsız, özel ekip kurarak dedektif gibi iz süren Kağıthane polisi tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki çocuğunun
20.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:55

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan diş doktorunun odasından 2.5 yaşındaki çocuğunun kullandığı "yapay akciğer cihazını" çalan vicdansız hırsız, özel ekip kurarak dedektif gibi iz süren Kağıthane polisi tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen suç makinesi şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 19.30 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, hastanede görev yapan diş doktoru İ.U.'nun odasına girerek içerisinde yapay akciğer cihazının bulunduğu siyah bir çantayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından doktorun ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çalışma başlattı. Çalınan yapay akciğer cihazının doktor İ.U.'nun 5 aylıkken dünyaya gelen ve akciğer yetmezliği yaşayan 2,5 yaşındaki çocuğu K.U.'nun tedavisi için kullanıldığı öğrenildi.

Kağıthane polisi özel ekiple iz sürdü

Bunun üzerine özel bir ekip kurarak şüphelinin kaçış güzergahına yönelik yapılan kamera çalışması yapan Kağıthane polisi, şahsın Fatih Şehremini Mahallesi Büyüksaray Meydanına gittiğini tespit etti. Dedektif gibi iz süren polis, elde edilen görüntülerden önceki benzer suçları işleyen kişileri araştırarak çevreden de sorgu yaptı. Şüphelinin Ş.İ. olduğunu belirleyen Kağıthane polisi, Esenler'de şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Suç makinesi şahıs tutuklandı

Emniyette benzer suçlardan 16 adet suç kaydı olan şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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