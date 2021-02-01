Aracı bağlanan korsan taksici, kendini yakmaya çalıştı

İstanbul Şişli'de aracı bağlanan bir korsan taksici, kendini benzin dökerek yakmaya çalıştı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ikna edilen korsan taksici gözaltına alındı.

Saat 12.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir şahıs, aracını korsan taksiye çevirdiği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından trafikten men edildi. Aracının bağlanması üzerine kesilen cezayı öğrenen şahıs kendini kaybederek eline geçirdiği benzin bidonuyla cadde üzerinde kendini yakma girişiminde bulundu.

BİDONDAKİ BENZİNİ ÜZERİNE DÖKTÜ

Bidondaki benzini üzerine döken şahsın elindeki çakmakla kendini yakacağını söylemesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilerek gözaltına alındı. Olay nedeniyle cadde çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlar ise yaşananları film izler gibi izledi. Bazı vatandaşları ise yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ