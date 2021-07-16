İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) normal ve kepekli ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) normal ve kepekli ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı.

İHE'nin ekmek ve unlu mamullere yaptığı zamla birlikte 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL'den 1,25 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 6 TL'den 7 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1 TL'den 1,25 TL'ye, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5 TL'den 5,75 TL'ye, 1 kilogramlık siyez unu 12,5 TL'den 14 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildi.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek'in ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gittiği belirtildi.

Yapılan fiyat artışına rağmen Halk Ekmek'in halen Türkiye'nin en ucuz ekmeği olduğu ifade edilen açıklamada, "Halka ekmeği sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için bu değişikliğinin kaçınılmaz bir zaruret olmuştur." denildi.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş. ekmek ve diğer unlu mamullere 21 Eylül 2020'de yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken