İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da, haftanın ilk iş gününde işe gitmek isteyen İstanbullular, yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunlukla karşılaştı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, haftanın ilk iş gününde işe gitmek isteyen İstanbullular, yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunlukla karşılaştı. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 75 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yağmurun da etkili olduğu Pazartesi sabahında, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu oluştu.

Maltepe D-100 Karayolu'nda da trafik durma noktasına geldi. Yağışında etkisiyle işlerine araçlarıyla gitmek isteyen sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş ise durak altlarında bekleyerek yağıştan korunmaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 75'e ulaştı.

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI

Son dakika! İstanbul'da trafik kilit! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor

Son dakika! İstanbul'da trafik kilit! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor

 Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

 Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title