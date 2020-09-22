Son dakika haberi... Gasp operasyonu
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Son dakika haberi... Gasp operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da, alıkoydukları bir kişiyi gasbeden ve çektikleri görüntüyle şantajda bulunan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

22.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:40

İstanbul'da, alıkoydukları bir kişiyi gasbeden ve çektikleri görüntüyle şantajda bulunan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da ikinci el eşya alım satımı yapan Suriyeli M.K.'nin, eşya almak için gittiği evde darbedilerek cep telefonu ile 10 bin lirasının gasbedildiğini ve uygunsuz görüntüleri çekilerek şantaja uğradığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi... Gasp operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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