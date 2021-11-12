İstanbul'da dokuma atölyesinde yangın çıktı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
İstanbul Başakşehir'de dokuma atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de dokuma atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
???????İkitelli Eskoop Sanayi Sitesi'ndeki dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler çevrede önlem aldı.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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