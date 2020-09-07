Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi
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Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi

İstanbul'da otomobille seyir halindeyken kucağındaki tepsiden çiğ köfte yediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan kadın sürücüye idari para cezası kesildi.

07.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:16

İstanbul'da, seyir halindeyken kucağındaki tepsiden çiğ köfte yediği anların videosunu sosyal medyada paylaşan kadın sürücüye idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ş.A.D. yakalandı.

Ş.A.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" içerikli 73/A maddesince 132 lira idari para cezası uygulandı.

Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi

Kaynak: AA

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