İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

05.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:04

İSTANBUL Boğazı'nda deniz ulaşımı yapılan vapurlar ve iskelelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL Boğazı'nda deniz ulaşımı yapılan vapurlar ve iskelelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, deniz ulaşımı yapılan vapurlarda koronavirüs tedbirlerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor. Kabataş İskelesi'nde saat 15.00'da başlayan denetimlerde iskeledeki görevliler ve yolcuların kurallara uyup uymadıkları denetlendi. Ekipler, vapurlarda da alınan önlemlere uyulup uyulmadığı denetlenirken yolcular ve görevliler kimlik kontrolünden geçirildi. Yolcular kurallara uyması yönünde uyarıldı. Denetimler saat 23.59'a kadar devam edecek. Yolculardan İbrahim Çoban Kurallara uyanlar uymayanlar var. Vatandaşlarımızın kurallara duyarlı olması gerekli bizde kurallara dikkat ediyoruz diye konuştu.

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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