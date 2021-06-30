İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 6'sı tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 6'sı tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/YPG terör örgütünün denetimindeki kamplarda tutulan terör örgütü DEAŞ üyesi kadın ve çocukları kamplardan çıkartarak Türkiye'ye getirdikleri, getirdikten sonra da barınma, gıda gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları ve DEAŞ yanlısı faaliyetlerinden dolayı cezaevinde bulunan kişiler için maddi yardım topladıkları değerlendirilen 28 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 28 kişiden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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