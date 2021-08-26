İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı. 7 ilçede eş zamanlı yapılan operasyon anı kamerada.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyetler yürüten şahıslar ile sosyal medya üzerinden DEAŞ veya El Kaide bağlantılı cihatçı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bugün İstanbul'da bulunan 7 ilçede 9 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:48:03. #1.15#

title