İstanbul'da bu gece deprem olacak mı, deprem bekleniyor mu 25 Nisan Cuma?

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, 3,5 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini duyurdu. İstanbul'da bu gece deprem olacak mı, deprem bekleniyor mu 25 Nisan Cuma?

İSTANUL 4.3'LE SALLANDI

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında peş peşe iki deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu.

3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:33'te kaydedilen sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

İSTANBUL'DA BU GECEDEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Marmara Fayı üzerinde meydana gelen bu depremleri (23 Nisan depremi) değerlendirdi ve "Tüm bu depremler, daha büyük bir depremin habercisi. İstanbul ve çevresi çok aktif, büyük deprem yaratma kabiliyeti en yüksek yerlerden biri" şeklinde uyarıda bulundu. Pampal, ayrıca "Bu bölgedeki kırılmalar 250 yılda bir meydana geliyor ve bu süre şimdi doluyor. 7 ya da 7 üzeri bir deprem bekleniyor" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Sedat Türkmen, Marmara Denizi'ndeki fay hattındaki aktivitenin, (23 Nisan depremi)büyük bir deprem riski oluşturduğunu vurguladı.

Uzmanlar deprem riskinin altını çizi ama ne zaman olacağı konusunda net ifade belirtmediler.