İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti

İstanbul'da bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Videoda kadının İETT çalışanının yanına giderek dans ettiği görülürken, rahatsız olan adam arkasını dönerek gidiyor.