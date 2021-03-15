İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti
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İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti

15.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:23

İstanbul'da bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Videoda kadının İETT çalışanının yanına giderek dans ettiği görülürken, rahatsız olan adam arkasını dönerek gidiyor.

İstanbul'da yaşanan garip olayda, bir kadın sokak ortasında İETT çalışanını taciz etti. Olay anı anbean kameraya alındı.

Görüntülerde, kadının dans ederek İETT çalışanının yanına geldiği görülüyor. İyice yaklaşan kadından rahatsız olan adam ise hızlı bir şekilde arkasını dönerek olay yerini terk ediyor.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları yaşananlara tepki yağdırdı. "Taciz, tacizdir" diyen kullanıcılar, tacizin kadın ya da erkeğinin olmadığını belirtti.

İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti
Haber Yorumları (72)
İZMİRLİ AMA CAKMA DEGİL: TikTok''cudur baska birsey olamaz. . . .
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
CCC: Adam azıcık tepki verseydi video o tepkinin başladığı nokta başlardı ve sonrasında adamı linç ederlerdi. . . . . Kadın tutuklanmalı . . .
Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
BEN BEN DEĞİLİM: Ben olsam Haydar Abiyi gosterirdim orada Alsana Haydar
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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