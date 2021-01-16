İstanbul'da beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde başlayıp pazartesiye kadar devam edecek

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün öğle saatleriyle birlikte yeniden etkisini göstermeye başlayacak. Kentteki kar yağışının akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı belirtilirken pazartesiye kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin raporuna göre Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde bugün kuvvetli yağmur ve sağanak; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca bugün Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır haricinde yurt genelinde yağış olacağını belirtti.

Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

İstanbul'da beklenen kar yağışı ise öğleden sonra başlayacak. Kentte hava durumu, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6 derece olacak.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.