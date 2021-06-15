İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
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İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı Sürücüler göle dönen yoldan güçlükle geçti Bir sürücü aracındaki suyu boşaltmaya çalıştı İSTANBUL İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı.

- İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

Sürücüler göle dönen yoldan güçlükle geçti

Bir sürücü aracındaki suyu boşaltmaya çalıştı

İSTANBUL - İSTANBUL İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Araçlar göle dönen yoldan güçlükle geçti.

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçti yolda kalan araç çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, "Berbat araba suyun içinde kaldı" diyerek isyan etti.

İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal

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