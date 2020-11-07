İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı
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İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı

07.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 07.11.2020 08:35
İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı

İstanbul Silivri'de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker'in öldüğü hastanenin gece görevlisi T.K. olduğu belirlendi.

İstanbul'un Silivri ilçesinin tanınmış esnaflarından biri olan Nazım Toker (44), 5 Haziran akşamı kalp krizi geçirdi. Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertesi gün Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi. Nazım Toker'in eşi Ayseni Toker, kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

AİLE KAYIP ÇEKİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sabah gazetesinden Zeynel Yaman'ın haberine göre, polis soruşturma başlatırken, aile kayıp çekin izini sürdü. Ayseni Toker, çekin hastanede gece vardiyasında çalışan T.K. tarafından tahsil edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İNTERNETTEN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Araştırmada şüpheli T.K.'nin çalıntı çeklerin tahsil edilmesi konusunda çeşitli internet forumlarında sorular sorduğu da ortaya çıktı. T.K. gözaltına alınırken, babasının da önceki gün kendini tren raylarına atarak hayatına son verdiği öğrenildi. Toker'in elindeki çekin miktarında birçok kişinin alacağı olduğu iddia edildi.

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