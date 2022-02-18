İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bakırköy'de iki grup arasındaki 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u adliyeye gönderildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat gecesi Bakırköy'deki bir oto galeride iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Diğer 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak'taki bir oto galeride 13 Şubat gecesi iki grup arasında silahlı kavga yaşanmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu, 12 kişi gözaltına alınmıştı.