İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
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İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
30.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Ertoy, Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ertoy, Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti. Ertoy'un, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vefat eden merhum emniyet mensubunun tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Covid-19) test sonucuna göre vefat nedeni bulaşıcı hastalık olarak tespit edildiği duyuruldu. Polis memuru Ertoy, aynı gün Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.

HENÜZ 26 YAŞINDAYDI

26 yaşında olan ve mesleğine 2015 yılında başlayan Polis Memuru Mehmet Ertoy'un Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kınalı ada Polis Merkezi Amirliği, Büyükada Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

Güncel Manşet

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