İSTANBUL'DA 17 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA 17 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

İSTANBUL'DA 17 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRÜYOR
Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmanın üçüncü gününde İstanbul polisinin denetimleri sürdü.

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmanın üçüncü gününde İstanbul polisinin denetimleri sürdü. Polis, izin belgeleri olmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesti.

29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma kararının üçüncü gününde İstanbul'da denetimler devam ediyor. Kent genelinde birçok noktada yapılan denetimlerimden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Edirne istikametinde denetim yapan polis ekipleri, araçları tek tek kontrol etti. Kontroller sırasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve izin belgesi bulunmayanlara Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem uygulanarak ceza kesildi. Ehliyeti olmayan bir sürücüye ise 2 bin 698 TL para cezası uygulandı. Otomobili bağlanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, polis tarafından taksiye bindirilerek evlerine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA 17 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 05:14:37. #1.14#

title