İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde şimdiye kadar 1153 acemi kasap kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu. Yaralıların büyük çoğunluğu taburcu olurken, ağır yaralanan 7 kişi ameliyat oldu.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler kendini yaralayan acemi kasaplarla doldu taştı. Şu ana kadar il genelinde 1153 kasap bıçak, satır kesmesi ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandı.

Bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

1153 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 1153 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

AĞIR YARALANAN 7 KİŞİ AMELİYAT EDİLDİ

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA