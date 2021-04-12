İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
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İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı

RAMAZAN ayının gelmesiyle camilerin minarelerini süsleyen mahyalar yandı.

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RAMAZAN ayının gelmesiyle camilerin minarelerini süsleyen mahyalar yandı. Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çift minareli camiler mahyalarla süslendi. Yarın Ramazan ayının ilk günü olması sebebiyle akşam ezanın ardından camilerdeki mahyalar yandı. Sultanahmet Camii'ne "Ramazan Sevgidir", Çamlıca Camii'ne "Hoş Geldin ya Şehri Kur'an", "Hoş Geldin ya Şehri Ramazan", "Allah: Benzeri Olmayan", "Er-Rahman: İhsan Eden", "Er-Rahim: İhsanda Bulunan" ve El-Melik: Kainatın Sahibi", Süleymaniye Camii'ne "Hamdü Sena Şükür Sana", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Ramazan Arınmaktır" yazıldı. Öte yandan Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.


- İstanbul
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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