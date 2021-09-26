İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samandağ ilçesindeki Hazreti Hızır Türbesini ziyaret etti.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Hatay'ın Samandağ ilçesine geldi.

Burada CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz tarafından karşılanan İmamoğlu, Hazreti Hızır Türbesini ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyaretinin ardından vatandaşlarla sohbet etti.