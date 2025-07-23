İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 23-24 Temmuz İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 23-24 Temmuz İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Temmuz İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...

Büyükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: 19 MAYIS MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 23.07.2025 08:54:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.07.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: ATATÜRK MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 23.07.2025 08:54:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.07.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 23-24 Temmuz İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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